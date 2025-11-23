بعد واقعة مدرسة سيدز، 5 علامات تؤكد أن طفلك تعرض للتحرش

18 حجم الخط

سادت حالة من الذعر والقلق بين أولياء الأمور بعد الواقعة التي تم الإبلاغ عنها داخل مدرسة سيدز الدولية، والتي أشارت بلاغات أولية إلى تعرض أكثر من خمسة أطفال – من البنات والبنين – لاعتداءات وتحرش جنسي من قِبل أربعة من العاملين بالمدرسة، وفق ما تداولته أسر الطلاب.

وتأتي هذه الحادثة لتدق ناقوس الخطر حول مستوى الأمان داخل المؤسسات التعليمية، إذ يفترض أن تكون المدارس بيئة للتعلم والحماية، إلا أن ما جرى – بحسب شكاوى أولياء الأمور – كشف عن ثغرات خطيرة تستوجب التدخل والمراجعة.

وتعبر العديد من الأمهات عن مخاوف متزايدة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال خلال الفترة الأخيرة، حتى إن بعضهن أصبحن يتجنبن ترك أبنائهن في أي مكان داخل أو خارج المنزل بمفردهم، خوفًا من تعرضهم لأي أذى.

5 علامات تؤكد أن طفلك تعرض للتحرش الجنسي

ويقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 5 علامات تؤكد أن الطفل تعرض للتحرش الجنسي، منها:-

تغيير مفاجئ في السلوك، حيث تلاحظ الأم أن الطفل فجأة يبقى حزين طوال الوقت وأصبح عصبي زيادة عن اللازم، أو أصبح يخشى من أشياء كان لا يخشى منها من قبل، أو أصبح انطوائي لا يلعب مع أحد.

مشاكل في النوم والطعام، حيث أصبح الطفل لا يستطيع النوم الجيد ويحلم بكوابيس كثيرة ويعانى من فقدان شهية أو يرفض الطعام بعد أن كان يأكل جيدا ويجب الطعام.

شكاوى جسمانية غير مفهومة، حيث يبدأ الطفل من شكوى ألم بالبطن أو ألم حول الشرج أو فى منطقة حساسة بدون سبب واضح، أو وجود خدوش أو كدمات حول الشرج أو المناطق الحساسة.

تصرفات جنسية غير مناسبة لسنه، حيث يقوم بأفعال جنسية مع نفسه أو مع أطفال آخرين بطريقة غريبة أو مبكرة على سنه.

الخوف من شخص معين أو مكان معين، حيث يرفض الذهاب عند شخص محدد من الأقارب أو المعارف، أو يرفض الذهاب الى مكان محدد كان يذهب له من قبل ويصبح خائف ومتوتر عندما يقال اسم شخص أو مكان محدد أمامه.

وأضاف عبد الحليم، أنه عند ظهور هذه الأعراض التى ذكرناها على الأم أن تتحدث مع الطفل كثيرا وتهتم وتعرضه على طبيب بشرى ونفسي ومعرفة من الشخص الذى قام بهذا الفعل مع الطفل وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يستطيع الطفل أن يشعر بالأمان مرة أخرى، مع المتابعة مع طبيب نفسي لمساعدة الطفل على إحدى هذا الحادث.

