القبض على عامل بمدرسة خاصة بتهمة الاعتداء على طالب بالصف الرابع بالجيزة

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على عامل بأحد المدارس الخاصة في العمرانية بتهمة الاعتداء على طالب بالصف الرابع الابتدائى.

وبمواجهته أنكر واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل، معترفا بأنه عندما حاول التحرش بالطفل قام بالصراخ، وخوفا من الفضيحة تركه وهرب من المكان.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من ولي أمر تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، يدعي فيه تعرض نجله للاعتداء على يد عامل بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة العمرانية، بحسب ما جاء في رواية نجله.

وأضاف الأب في بلاغه أنه منفصل عن زوجته، ومقيم في محافظة القليوبية بينما يقيم الابن في رعاية والدته التي نقلت ادعاءات الابن لوالده، الذي حضر واستمع بنفسه وقرر على الفور تقديم بلاغ للأمن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي أسفرت عن ضبط المتهم، والاستماع لأقواله، ثم إحالته للنيابة العامة.

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