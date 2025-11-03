الإثنين 03 نوفمبر 2025
تجديد حبس سائق تاكسي بتهمة التحرش بفتاة في مدينة نصر

محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق سيارة تاكسي بتهمة التحرش بفتاة اثناء استقلالها السيارة رفقته، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتحرش بإحدى الفتيات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بأنه أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى برفقة صديقاتها، قام قائد السيارة بالتحرش بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

