بعد واقعة طفل البحيرة، هل يتذكر الأطفال التحرش بهم والاعتداء الجنسي عليهم عندما يكبرون؟

أكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن الطفل الذي يتعرض لتحرش واعتداء جنسي إذا كان عمره أقل من ٣ سنوات لا يتذكر هذه الأحداث عند الكبر.

وأشار استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن هناك أنواعا من التحرش، تحرش كامل بالطفل أو مجرد مداعبات خارجية بالطفل لافتا أنه إذا كان أقل من ٣ سنوات لن يشتكي أو يتذكر ذلك والأفضل للوالدين إذا علموا ذلك ألا يذكروه عندما يكبر.

وأوضح الدكتور جمال فرويز أن الطفل إذا كان عمره أكبر من ٤ سنوات وتعرض للتحرش فهو يتذكر هذه الحادثة وتؤثر سلبا في حالته النفسية ويجب أن يأخذ الطفل حقه من ذلك المعتدي، ويشعر بذلك حتى لا يصاب بالخوف طوال حياته.

الاعتداء الجنسي على الأطفال



وأوضح أن الطفل إذا تعرض لاعتداء جنسي كامل يجب متابعة الطفل إذا كان يرى أحلاما مزعجة ويشعر بالخوف ومراقبة طريقة الأكل والنوم، وإذا كان فيها تغيير يجب ان يتم التدخل بالعلاج النفسي.



وأشار إلى أن الطفل يعرف أنه يتعرض لاعتداء ويسكت لأن المتحرش يهدده كما يعتبر الطفل هذه الواقعة وصمة عار له ويكتم الأمر داخل نفسه.



وأوضح أنه عندما يكبر يتذكر إذا تحدث أحد أمامه عن هذه الأحداث السيئة ويتذكرها بالتفصيل بعد الكبر ويعتبرها وصمة عار له لأنه ضعيف وصغير ولم يستطع الدفاع عن نفسه.

كانت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد كلفت عمرو يسري الخطيب وإيهاب عادل لملوم محاميين من "وحدة الدعم القانوني" لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفل - يبلغ من العمر ٦سنوات بإحدى المدارس التابعة لإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، وذلك لضمان حصول الطفل على كافة الحقوق القانونية جراء ما تعرض له، وتمثيله قضائيا فى تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك إنفاذا لأحكام قانون الطفل والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع الواقعة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة، حيث تم تحرير بلاغا على خط نجدة الطفل 16000، وتم تكليف وحدة حماية الطفل باتخاذ اللازم وإعداد تقرير بشأن الواقعة وبالتوصية المناسبة وتسليمه إلى النيابة العامة.

ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، علي ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري في التصدي لما يواجه المجتمع المصري من ظواهر سلبية جديدة، نتيجة الانفلات الأخلاقي والذي لا يتفق مع القيم النبيلة التي دعت إليها الأديان السماوية ولا مع مبادئ وقيم المجتمع المصري.

الجدير بالذكر أنه وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعني بالطفل والام، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة التواصل مع آليات الإبلاغ في حال تعرض الأطفال للخطر والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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