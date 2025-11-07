حمدي الوزير يكشف سبب تقديمه 13 فيلمًا عن التحرش (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الفنان حمدي الوزير سر تقديمه لأكثر من 13 فيلمًا تناولت قضايا التحرش، موضحًا أن نجاح أي ممثل في نوع معين من الأدوار يدفع المنتجين للاستمرار في تقديمه بهذا القالب.

وأكد الوزير أن الخروج من هذا النمط لا يتحقق إلا بوجود مخرج عبقري يكتشف طاقات الممثل وقدرته على تقديم أدوار متنوعة تعكس موهبته الحقيقية.

وأضاف الفنان حمدي الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، أنه تعاون مع المخرج الراحل سعيد مرزوق بعد مكالمة هاتفية جمعتهما عقب حصوله على جائزة في مهرجان الإسكندرية.

وقال الوزير إن مرزوق أخبره برغبته في تقديمه ضمن فيلم جديد، موضحًا أنه ذهب إلى منزل المخرج الذي كان يحضر لفيلم المغتصبون، حيث أكد له أنه الأنسب للدور.

وتابع: "ذهبت إلى وكالة البلح واشتريت قلم حواجب وبلوفر وبنطلون، وغيرت مظهري بالكامل، وعندما رآني سعيد مرزوق قال لي: هو ده الدور اللي أنا عايزه".

