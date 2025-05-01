الخميس 01 مايو 2025
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صحة ومرأة

طبيب نفسي يفسر سبب التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال

التحرش بالأطفال،
التحرش بالأطفال، فيتو

كشف الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي عن أسباب الاعتداء الجنسي على الأطفال، مشيرا إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال عبارة عن اضطراب جنسي يبدأ مع الإنسان من الصغر قبل عمر ١٤ سنة، ونادرا ما يبدأ بعد ذلك العمر.

المعتدي جنسيا على الطفل يفعل ذلك نوع من الانتقام 

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المعتدي جنسيا على الطفل يفعل ذلك نوع من الانتقام، حيث حدث معه ذلك أثناء الطفولة أو أنه يشعر بعيوب في جسمه لا تسمح له بإقامة علاقة جنسية صحيحة مع زوجة فيلجأ إلى الأطفال؛ لأن الأطفال الطرف الأضعف الذي لا يستطيع مقاومة المعتدي.

الجمعية الأمريكية للطب النفسي

 

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن هؤلاء المعتدين على الأطفال أغلبهم بحسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي لا يذهبون للعلاج ومن كل 100 ألف شخص يذهب 5 فقط للعلاج لأنهم يشعرون بالعار بسبب ما يفعلونه من جريمة.

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي: إن 80% من حالات الاعتداء والتحرش بالأطفال تكون من محيط الأسرة سواء أقارب أو أصدقاء أو معارف للأسرة. 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الطفل الذي يتعرض لتحرش واعتداء جنسي إذا كان عمره أقل من ٣ سنوات لا يتذكر هذه الأحداث عند الكبر.

أنواع التحرش بالأطفال 

وأشار استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن هناك أنواعا من التحرش، تحرش كامل بالطفل أو مجرد مداعبات خارجية بالطفل، لافتا أنه إذا كان أقل من ٣ سنوات لن يشتكي أو يتذكر ذلك والأفضل للوالدين إذا علموا ذلك ألا يذِّكروه عندما يكبر.

الطفل الذي يزيد عمره على 4 سنوات يتذكر حوادث التحرش 

وأوضح الدكتور جمال فرويز أن الطفل إذا كان عمره أكبر من ٤ سنوات وتعرض للتحرش فهو يتذكر هذه الحادثة، وتؤثر سلبا في حالته النفسية ويجب أن يأخذ الطفل حقه من ذلك المعتدي، ويشعر بذلك حتى لا يصاب بالخوف طوال حياته.

الاعتداء الجنسي على الأطفال

وأوضح أن الطفل إذا تعرض لاعتداء جنسي كامل يجب متابعة الطفل إذا كان يرى أحلاما مزعجة ويشعر بالخوف ومراقبة طريقة الأكل والنوم، وإذا كان فيها تغيير يجب ان يتم التدخل بالعلاج النفسي. 

وأشار إلى أن الطفل يعرف أنه يتعرض لاعتداء ويسكت لأن المتحرش يهدده كما يعتبر الطفل هذه الواقعة وصمة عار له ويكتم الأمر داخل نفسه.

وأوضح الدكتور جمال فرويز أنه عندما يكبر يتذكر إذا تحدث أحد أمامه عن هذه الأحداث السيئة ويتذكرها بالتفصيل بعد الكبر ويعتبرها وصمة عار له لأنه ضعيف وصغير ولم يستطع الدفاع عن نفسه.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة بالسجن المؤبد.

وتعود الواقعة إلى اتهام "ص. ك."، 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًّا بإحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 بالاعتداء على الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرض ابنهم لاعتداء داخل المدرسة، وعلى إثره تم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

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