الأحد 23 نوفمبر 2025
حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بطالبة في التجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بطالبة أثناء استقلالها السيارة في طريقها لوجهتها بمنطقة التجمع، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وبحسب أقوال الضحية، استغل السائق وجودها بمفردها داخل السيارة وارتكب أفعالًا خادشة، وحين قاومته حاولت النزول، فقام بتركها في الطريق وفر هاربًا بالسيارة.

فور تلقي البلاغ، جرى فحص الواقعة وتتبع خط سير المركبة، وتمكنت فرق البحث من تحديد السيارة المستخدمة، وتبين أنها بدون ترخيص، كما تم تحديد هوية السائق وضبطه، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو الوارد في البلاغ.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

