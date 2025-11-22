الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عادل عبد الرحمن: الأهلي يحتاج لمهاجم بقوة وسام أبو علي وظهير أيسر في يناير

وسام أبوعلي مهاجم
وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق
18

أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير المقبل على نفس قوة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي رحل للاحتراف في الدوري الأمريكي ".

وأضاف: "وجود محمد شريف وجراديشار فقط في خط هجوم فريق الأهلي ليس كاف فمن الوارد أن يتعرض أي منهما للإصابة كما أن جراديشار يفتقد إلى الثقة في الملعب  ومن وجهة نظري أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر أيضا في يناير المقبل".

عادل عبدالرحمن الأهلي وسام أبو علي الفلسطيني وسام أبو علي محمد شريف فريق الاهلي

