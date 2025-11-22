عادل عبد الرحمن: الأهلي يحتاج لمهاجم بقوة وسام أبو علي وظهير أيسر في يناير

18 حجم الخط

أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير المقبل على نفس قوة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي رحل للاحتراف في الدوري الأمريكي ".

وأضاف: "وجود محمد شريف وجراديشار فقط في خط هجوم فريق الأهلي ليس كاف فمن الوارد أن يتعرض أي منهما للإصابة كما أن جراديشار يفتقد إلى الثقة في الملعب ومن وجهة نظري أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر أيضا في يناير المقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.