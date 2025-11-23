فياريال يهزم ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

فاز فياريال على ريال مايوركا 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت بالجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

أحرز أهداف فياريال كل من؛ جيرارد مورينو بالدقيقة السادسة وتاني أولواسي بالدقيقة 83 فيما أحرز صموئيل كوستا هدف ريال مايوركا بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تقدم فياريال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند 12 نقطة بالمركز السادس عشر.

وتصدر برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا مؤقتا بعد فوزه السبت على خصمه أتلتيك بلباو، بأربعة أهداف دون رد، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري الإسباني.



