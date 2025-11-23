الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فياريال يهزم ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني

فياريال،فيتو
فياريال،فيتو
18 حجم الخط

فاز فياريال على ريال مايوركا 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت بالجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

 

أحرز أهداف فياريال كل من؛ جيرارد مورينو بالدقيقة السادسة وتاني أولواسي بالدقيقة 83 فيما أحرز صموئيل كوستا هدف ريال مايوركا بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

 

وبهذه النتيجة تقدم فياريال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند 12 نقطة بالمركز السادس عشر.

 

وتصدر برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا مؤقتا بعد فوزه السبت على خصمه أتلتيك بلباو، بأربعة أهداف دون رد، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري الإسباني.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فياريال ريال مايوركا الدوري الإسباني برشلونة الليجا أتلتيك بلباو بطولة الدوري الإسباني

مواد متعلقة

في ليلة العودة لـ كامب نو، برشلونة يكتسح بلباو برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

بافوس القبرصي يتخطى فياريال بهدف في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية