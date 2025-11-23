نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بثلاثية أمام أتالانتا

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، فاز نابولي على ضيفه أتالانتا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

افتتح ديفيد نيريس التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعزز نوا لانج النتيجة لفريق نابولي مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 45، قبل أن يحرز أتالانتا هدفه الوحيد في الدقيقة 52، عن طريق جيانلوكا سكاماكا.

ترتيب نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 25 نقطة، مستعيدًا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مخيبة قبل فترة التوقف الدولي، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات.

فيما تجمّد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة ليستقر في المركز الثالث عشر.

واستمرت نتائج أتالانتا السلبية، للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإيطالي، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 8 مباريات في الدوري الإيطالي، ليكتفي بالتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 مباريات.

تعادل مثير بين يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

فيما تعادل يوفنتوس مع مضيفه فيورنتينا 1-1 على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا ضمن الجولة 12 من الدوري الإيطالي الممتاز.

فيورنتينا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الجناح الصربي فيليب كوستيتش هدف التقدم ليوفنتوس مع بداية الشوط الثاني، نجح لاعب الوسط الإيطالي رولاندو ماندراجورا في الدقيقة 48 في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة متقنة من مويس كين.

وبهذا التعادل، حافظ يوفنتوس على المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يبقى فيورنتينا في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

