أخبار الفن اليوم: وقف مطرب المهرجانات كابونجا.. عمرو سعد يخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل «الريس»
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف مطرب المهرجانات كابونجا.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
نقابة الموسيقيين تقرر وقف مطرب المهرجانات كابونجا عن الغناء
أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اتخاذ قرار بإيقاف التصريح الربع سنوي لمطرب المهرجانات إسلام كابونجا، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون بعد اليوم مع أي تجاوزات أو ممارسات تسيء للمهنة أو للجمهور.
أصالة بعد حفلها في الإمارات: أبو ظبي عاصمة الفن والثقافة
عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها بالحفل الذي أحيته اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
عمرو سعد يخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل «الريس»
كشف الفنان عمرو سعد، عن خوضه السباق الرمضاني لعام 2026، من خلال تصويره مسلسله الجديد “الريس”، بإشراف المخرج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث حول الدراما الشعبية باعتبارها الاقرب لدي المواطنين مما يجعلها يدخل سباق التنافس الرمضاني.
تحضيرات خاصة لـ شيبة والبحراوي والليثي لحفلات رأس السنة بمفاجآت وأغانٍ جديدة
تستعد الساحة الغنائية لاحتفالات رأس السنة 2026 بحفلات ضخمة يجمع فيها نجوم الطرب الشعبي شيبة، البحرواي، مصطفى الليثي، وحجاج، وسط تجهيزات خاصة تعد بمفاجآت غير مسبوقة للجمهور.
إليسا في عيد استقلال لبنان: الله يحميك يا بلدي
احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد استقلال لبنان الذي يوافق اليوم 22 نوفمبر.
ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز تحكي كواليس فيلمها "وجع الفراق"
قالت جميلة عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، إنها اختارت اسم فيلم وجع الفراق والذي تم عرضه مؤخرا على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأنه يعبّر عن إحساس الفقد الذي يشعر به أي ابن أو ابنة، مؤكدة أنها رغبت في أن تبعث رسالة لكل من فقد شخصا يحبه بأن هناك من يشعرون بمثل ما يشعر هو.
حمزة نمرة يكشف موعد طرح ألبومه الجديد
أعلن الفنان حمزة نمرة موعد طرح ألبومه الجديد “احكي”.
مصدر بالمهن الموسيقية يكشف العقوبة المتوقعة على كابونجا بعد التحقيق معه
أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن اتخاذ إجراء جديد وصارم ضد مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، وذلك فور التحقيق المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وذلك على خلفية تكرار نفس المخالفة التي سبق وأن تم توجيه التنبيه بشأنها.
مشاجرة لـ أحمد العوضي بسوق التوفيقية في "علي كلاي"
تشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي تشاجره داخل سوق التوفيقية مع أحد الشباب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا