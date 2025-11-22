أخبار الفن اليوم: وقف مطرب المهرجانات كابونجا.. عمرو سعد يخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل «الريس»

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف مطرب المهرجانات كابونجا.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اتخاذ قرار بإيقاف التصريح الربع سنوي لمطرب المهرجانات إسلام كابونجا، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون بعد اليوم مع أي تجاوزات أو ممارسات تسيء للمهنة أو للجمهور.





عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها بالحفل الذي أحيته اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كشف الفنان عمرو سعد، عن خوضه السباق الرمضاني لعام 2026، من خلال تصويره مسلسله الجديد “الريس”، بإشراف المخرج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث حول الدراما الشعبية باعتبارها الاقرب لدي المواطنين مما يجعلها يدخل سباق التنافس الرمضاني.

تستعد الساحة الغنائية لاحتفالات رأس السنة 2026 بحفلات ضخمة يجمع فيها نجوم الطرب الشعبي شيبة، البحرواي، مصطفى الليثي، وحجاج، وسط تجهيزات خاصة تعد بمفاجآت غير مسبوقة للجمهور.

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد استقلال لبنان الذي يوافق اليوم 22 نوفمبر.

قالت جميلة عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، إنها اختارت اسم فيلم وجع الفراق والذي تم عرضه مؤخرا على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأنه يعبّر عن إحساس الفقد الذي يشعر به أي ابن أو ابنة، مؤكدة أنها رغبت في أن تبعث رسالة لكل من فقد شخصا يحبه بأن هناك من يشعرون بمثل ما يشعر هو.

أعلن الفنان حمزة نمرة موعد طرح ألبومه الجديد “احكي”.

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن اتخاذ إجراء جديد وصارم ضد مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، وذلك فور التحقيق المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وذلك على خلفية تكرار نفس المخالفة التي سبق وأن تم توجيه التنبيه بشأنها.



تشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي تشاجره داخل سوق التوفيقية مع أحد الشباب.







