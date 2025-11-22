أبرز المرشحين على مقعد نقيب المجالس الفرعية بانتخابات المرحلة الأولى للمحامين

18 حجم الخط

تواصلت أعمال تلقي طلبات الترشح على مقاعد النقيب الفرعي بعدد من نقابات المحامين بمختلف المحافظات، وسط حضور ملحوظ من المرشحين وسير منتظم للإجراءات داخل المقارّ المخصّصة.

وشهد اليوم تقدم عدد من الأسماء البارزة على هذه المناصب، حيث تقدّم حازم طه على مقعد نقيب محامي الفيوم، وممدوح العيادي على مقعد نقيب محامي شمال سيناء، وإبراهيم عبد الرحيم على مقعد نقيب محامي الإسماعيلية.



كما تقدّم محمد الجاحر على مقعد نقيب محامي شمال أسيوط، ونبيل حميدة على مقعد نقيب محامي بني سويف، إلى جانب صلاح مقلد المتقدم على مقعد نقيب محامي كفر الشيخ، وناصر الوكيل على مقعد نقيب محامي شمال القليوبية.

وتقدّم خالد عمار على مقعد نقيب محامي جنوب سيناء، بينما تقدم مجدي سعيد على مقعد نقيب محامي البحر الأحمر، ليعكس ذلك حالة من النشاط والترقب التي تشهدها انتخابات النقابات الفرعية خلال المرحلة الحالية

