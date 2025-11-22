رغم الفوز بثلاثية، مدرب بيراميدز غير راض عن أداء لاعبيه أمام ريفرز يونايتد

18 حجم الخط

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة كان مهما للغاية في بداية مشوار دور المجموعات ودافع قوي لمواصلة مشوار البطولة بذات القوة، مشددا على أن الفريق كان يواجه مشكلة واضحة في نقص المعلومات عن المنافس ولكن في النهاية كان الفوز والثلاث نقاط.

تصريحات مدرب بيراميدز

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن بيراميدز دخل اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الانتصار ولكن المشكلة التي وضحت في الشوط الأول هي عدم إنهاء الفرص التي أتيحت له خلال هذه الدقائق، ولكن في الشوط الثاني كان رد الفعل قويا من جانب اللاعبين وتسجيل ثلاثة أهداف وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

المدير الفني شدد على أن الفوز مهم للغاية ولكنه لا يعني مطلقا أن الفريق فعل الشيء الكبير في مشوار التأهل ونحن ما نزال في بداية المشوار وأمامنا مباريات مهمة خارج الأرض وكذلك في القاهرة، ونحن نأخذ المشوار خطوة تلو أخرى وهدفنا واضح وهو الحفاظ على اللقب.

مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

بيراميدز وريفرز يونايتد، حقق فريق بيراميدز فوزا غاليا على ضيفه فريق ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

سجل ثلاثية بيراميدز في شباك ريفرز يونايتد اللاعب الشاب أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 52، 57 و72.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.