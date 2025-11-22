الأحد 23 نوفمبر 2025
ماكرون: اجتماع للدول الداعمة لأوكرانيا الثلاثاء المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن الدول الـ30 الأعضاء في تحالف الراغبين الداعم لكييف تعقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء، يلي المحادثات التي ستشهدها جنيف حول الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا.

وقال ماكرون للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج: "سنعقد اجتماعًا بعد ظهر الثلاثاء للتنسيق في ما بيننا حول هذا الأمر، ولنرى التقدم الذي سيتم إحرازه خلال مفاوضات الأيام المقبلة في جنيف.

وأضاف "نعلم أنه ليس هناك عناصر ردع" في الخطة الأمريكية للسلام، محذّرًا من أن "الروس سيعودون ولن يفوا بوعدهم".

وتستضيف سويسرا، غدًا الأحد، محادثات بشأن الخطوات التالية لإحلال السلام في أوكرانيا، وذلك بينما تضغط واشنطن على كييف من أجل تقديم ردها على الخطة الأميركية الأسبوع المقبل.

وأكد مسؤول امريكي أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو سيصلان، غدًا الأحد، للمشاركة في المحادثات التي ستستضيفها جنيف، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

 

