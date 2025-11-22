الأحد 23 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الإثنين المقبل

طقس الإثنين، فيتو
طقس الإثنين، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من يوم الإثنين المقبل بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية لتكون درجات الحرارة المسجلة على السواحل الشمالية 24:26 درجة مئوية،القاهرة الكبرى 26: 28 درجة مئوية، جنوب البلاد 27:32 درجة مئوية.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح محملة بالأتربة والرمال على هذه المناطق

ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ويعد اليوم ذروة الموجة الحارة يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وعلى سيناء وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

الجريدة الرسمية