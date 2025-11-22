تضامن أسيوط تعلن فوز 315 مواطنا للحج من بين 1116 متقدما من المحافظة

18 حجم الخط

فاز 315 متقدمًا للحج من محافظة أسيوط ضمن نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، وذلك من بين 1116 متقدم بالمحافظة، حيث تابع الأستاذ حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أعمال القرعة والإجراءات التنظيمية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأكد حسن عثمان أن مشاركة مديرية التضامن بأسيوط تأتي في إطار متابعة شؤون المتقدمين من أبناء المحافظة، وضمان شفافية عملية الاختيار عبر البوابة الموحدة للحج، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت كل سبل الدعم للمواطنين خلال فترة التقديم بمتابعة من اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وستواصل تقديم التيسيرات للحجاج الفائزين، بما يشمل إجراءات السداد والكشف الطبي والتوعية الدينية والإدارية قبل السفر.

متابعة الإجراءات مع الحجاج المختارين حتى اكتمال خطوات السفر

ومن جانبها، ثمنت الشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، التنظيم المحكم للقرعة الإلكترونية، مؤكدة أن المديرية ستواصل متابعة الإجراءات مع الحجاج المختارين حتى اكتمال جميع خطوات السفر، ودعت المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار إلى الالتزام بمواعيد السداد والمستندات المطلوبة لتسهيل إنهاء ملفاتهم في الوقت المحدد.

وأشار ولاء سالمان، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن بأسيوط، إلى حرص الإدارة على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج، والتأكد من استكمال ملفاتهم بكل يسر وسهولة قبل موعد السفر.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي أن أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة تقدموا بطلبات حج للجمعيات الأهلية هذا الموسم، مشددة على أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية، وتنسق مع كافة الجهات الشريكة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال الرحلة المقدسة، مشيرة إلى أن كافة إجراءات شركة العمرة تم إنهاؤها وانطلاق أولى رحلاتها في شهر شعبان المقبل.

في السياق ذاته، أوضح الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، الأستاذ أيمن عبد الموجود، أن منظومة حج الجمعيات الأهلية تتضمن ثلاثة مستويات، حيث يشمل المستوى الأول "خمسة نجوم" بساحة الحرم المكي بتكلفة تبلغ 415 ألف جنيه، بينما المستويان الاقتصاديان تبلغ تكلفتهما 262 ألف جنيه و228 ألف جنيه على التوالي، غير شاملة سعر تذكرة الطيران، مشيرًا إلى أن الحجاج المختارين في القرعة سيبدأون في سداد تكلفة المستوى المخصص لهم ابتداء من الأحد وحتى الخميس المقبل.

رابط الاستعلام عن الأسماء

