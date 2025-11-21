الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط التكنولوجية تحصد المركز الخامس في مسابقة الكاراتيه (صور)

بطولة الجمهورية في
بطولة الجمهورية في الكاراتيه، فيتو
18 حجم الخط

شارك طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية، في فعاليات بطولة الجمهورية للألعاب الرياضية الفردية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك بتوجيهات الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

حيث أُقيمت البطولة بمركز الأولمبياد بالمعادي، بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب - وإدارة النشاط الرياضي  بوزارة التعليم العالي والبحث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف مباشر من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وشارك طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في هذه البطولة التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب الفردية منها؛ الكارتيه، الجودو، التايكوندو، تنس الطاولة، والعاب القوى، وحصل طلاب الجامعة علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة الكارتيه.

وأشاد الدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بما حققه الطلاب خلال المشاركة، مشيرًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب لممارسة الرياضة الجامعية؛ إيمانًا منها بدورها الهام في صقل مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم وتعزيز قيم الروح الرياضية والمنافسة لديهم.

تشجيع الطلاب علي المشاركة في بطولات الرياضية

كما أكد تاج أن الجامعة حريصه علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتشجيع الطلاب علي المشاركة في بطولات الرياضية، موضحا أن الفوز الحقيقي ليس في حصد الميداليات ومراكز، بل في تقديم أفضل ما لديهم، وبناء صداقات وعلاقات رياضية جيدة.

وفي سياق متصل؛ أكد الدكتور علي يوسف؛ أن الجامعة لا تقتصر علي تلقين العلوم والمعارف الأكاديمية، بل تتجاوز لبناء شخصية متكاملة من خلال ممارسة الرياضة التي تسعي لتعليم مبادئ الانضباط، والمثابرة والعمل الجماعي.

جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة" (صور)

محافظ أسيوط يتفقد قنطرة المجذوب الأثرية ويوجه بترميمها

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن المشاركة في مسابقات وبطولات الرياضية تعكس مواهب وقدرات الطلاب الرياضية لذلك تسعى الجامعة في اكتشاف مواهبهم الرياضية،  وتعزيز قيم الروح الرياضية، موجهًا خالص التهنئة للطلاب والمشرفين من إدارة رعاية الطلاب بالجامعة على هذا المركز متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الرياضي المصري الاتحاد الرياضي أسيوط أسيوط التكنولوجية أسيوط الجديدة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الشباب والرياضة جامعة أسيوط جامعة أسيوط التكنولوجية جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية طلاب جامعة أسيوط

مواد متعلقة

ضبط 3 أطنان لحوم و12 ألف عبوة مشروب طاقة مجهولة المصدر بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد ندوة مستقبل التوظيف ويتفقد معرض مكتبة مصر العامة (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد قنطرة المجذوب الأثرية ويوجه بترميمها

جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة" (صور)

تعليم أسيوط ينظم 15 رحلة طلابية لزيارة المتحف المصرى الكبير

تنفيذي أسيوط: نرحب بالشركات الراغبة في تشغيل وإدارة التاكسي والأوتوبيس النهري

إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

زراعة أسيوط تنظم دورة تدريبية للتخلص الآمن من المبيدات الراكدة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية