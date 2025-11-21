جامعة أسيوط التكنولوجية تحصد المركز الخامس في مسابقة الكاراتيه (صور)

18 حجم الخط

شارك طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية، في فعاليات بطولة الجمهورية للألعاب الرياضية الفردية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك بتوجيهات الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث أُقيمت البطولة بمركز الأولمبياد بالمعادي، بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب - وإدارة النشاط الرياضي بوزارة التعليم العالي والبحث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف مباشر من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وشارك طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في هذه البطولة التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب الفردية منها؛ الكارتيه، الجودو، التايكوندو، تنس الطاولة، والعاب القوى، وحصل طلاب الجامعة علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة الكارتيه.

وأشاد الدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بما حققه الطلاب خلال المشاركة، مشيرًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب لممارسة الرياضة الجامعية؛ إيمانًا منها بدورها الهام في صقل مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم وتعزيز قيم الروح الرياضية والمنافسة لديهم.

تشجيع الطلاب علي المشاركة في بطولات الرياضية

كما أكد تاج أن الجامعة حريصه علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتشجيع الطلاب علي المشاركة في بطولات الرياضية، موضحا أن الفوز الحقيقي ليس في حصد الميداليات ومراكز، بل في تقديم أفضل ما لديهم، وبناء صداقات وعلاقات رياضية جيدة.

وفي سياق متصل؛ أكد الدكتور علي يوسف؛ أن الجامعة لا تقتصر علي تلقين العلوم والمعارف الأكاديمية، بل تتجاوز لبناء شخصية متكاملة من خلال ممارسة الرياضة التي تسعي لتعليم مبادئ الانضباط، والمثابرة والعمل الجماعي.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن المشاركة في مسابقات وبطولات الرياضية تعكس مواهب وقدرات الطلاب الرياضية لذلك تسعى الجامعة في اكتشاف مواهبهم الرياضية، وتعزيز قيم الروح الرياضية، موجهًا خالص التهنئة للطلاب والمشرفين من إدارة رعاية الطلاب بالجامعة على هذا المركز متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

