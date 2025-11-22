صحة أسيوط تكثف جهودها للتعامل مع 20 مصابا بعقر كلب مسعور

18 حجم الخط

كثفت الإدارة الصحية بالبداري بمحافظة أسيوط اليوم السبت، من جهودها للتعامل مع حادث عقر 20 مواطنًا من قريتي العتمانية والنواورة من قبل كلب مسعور، والذى أثار حالة من الذعر في المنطقة.

​الإجراءات الطبية الفورية ل20 مصاب بعقر الكلب

وعلى الفور ​اتخذت الإدارة الصحية بالبداري بقيادة الدكتور محمد صلاح مدير الإدارة الإجراءات الطارئة لضمان سلامة المصابين وتم تحويل جميع المواطنين المعقورين البالغ عددهم 20 مصابًا بشكل فوري إلى مركز المعقورين بالوحدة الصحية بالنواوره.

توفير العلاج والأمصال اللازمة

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد صلاح حافظ، مدير الإدارة الصحية بالبداري بأسيوط، على توفير جميع الأمصال واللقاحات اللازمة لعلاج المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم على الفور مؤكدا على متابعته حالات المصابين لضمان تلقيهم الرعاية الكاملة.

اتخاذ الإجراءات الوقائية

وأوضح مدير إدارة البداري إنه لم يقتصر دور الإدارة على العلاج، بل شمل التنسيق مع الجهات المعنية والإجراءات الوقائية ل​مكافحة مصدر الخطر وتم إخطار الطب البيطري ومركز شرطة البداري ومجلس مدينة البداري بشكل عاجل، مما أدى إلى قتل الكلب المسعور على الفور.

​خطة مكافحة الكلاب الضالة

كما أكد الدكتور محمد صلاح اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي بمحافظة أسيوط لمكافحة الكلاب الضالة في المنطقة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

​ومن جانبها وجهت الإدارة الصحية بالبداري نداءً هامًا للمواطنين لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مع ضرورة توخي الحذر الشديد والابتعاد عن الكلاب الضالة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه.

ووجهت الإدارة الصحية للمواطنين بمحافظة أسيوط بضرورة تلقي اللقاحات الوقائية ضد السعار، والتأكيد على أهمية التوجه الفوري إلى أقرب مركز صحي في حالة التعرض لأي عقر، مهما كان بسيطًا.

