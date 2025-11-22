السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة أسيوط تكثف جهودها للتعامل مع 20 مصابا بعقر كلب مسعور

الدكتور محمد صلاح
الدكتور محمد صلاح حافظ، مدير الإدارة الصحية بالبداري، فيتو
18 حجم الخط

كثفت الإدارة الصحية بالبداري بمحافظة أسيوط اليوم السبت، من جهودها للتعامل مع حادث عقر 20 مواطنًا من قريتي العتمانية والنواورة من قبل كلب مسعور، والذى أثار حالة من الذعر في المنطقة.

​الإجراءات الطبية الفورية ل20 مصاب بعقر الكلب 

وعلى الفور ​اتخذت الإدارة الصحية بالبداري بقيادة الدكتور محمد صلاح مدير الإدارة الإجراءات الطارئة لضمان سلامة المصابين وتم تحويل جميع المواطنين المعقورين البالغ عددهم 20 مصابًا بشكل فوري إلى مركز المعقورين بالوحدة الصحية بالنواوره.

توفير العلاج والأمصال اللازمة 

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد صلاح حافظ، مدير الإدارة الصحية بالبداري بأسيوط، على توفير جميع الأمصال واللقاحات اللازمة لعلاج المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم على الفور مؤكدا على متابعته حالات المصابين لضمان تلقيهم الرعاية الكاملة.

 اتخاذ الإجراءات الوقائية

وأوضح مدير إدارة البداري إنه لم يقتصر دور الإدارة على العلاج، بل شمل التنسيق مع الجهات المعنية والإجراءات الوقائية ل​مكافحة مصدر الخطر وتم إخطار الطب البيطري ومركز شرطة البداري ومجلس مدينة البداري بشكل عاجل، مما أدى إلى قتل الكلب المسعور على الفور.

​خطة مكافحة الكلاب الضالة

كما أكد الدكتور محمد صلاح اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي بمحافظة أسيوط لمكافحة الكلاب الضالة في المنطقة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

​ومن جانبها وجهت الإدارة الصحية بالبداري نداءً هامًا للمواطنين لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مع ضرورة توخي الحذر الشديد والابتعاد عن الكلاب الضالة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه.

كلب مسعور يعقر 4 أطفال في قرية أولاد يحيى بسوهاج

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

ووجهت الإدارة الصحية للمواطنين بمحافظة أسيوط بضرورة تلقي اللقاحات الوقائية ضد السعار، والتأكيد على أهمية التوجه الفوري إلى أقرب مركز صحي في حالة التعرض لأي عقر، مهما كان بسيطًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسيوط اليوم أسيوط الإجراءات الطبية الادارة الصحية الطب البيطري الكلاب الضالة محافظة اسيوط مدير الادارة الصحية مركز شرطة البداري مكافحة الكلاب الضاله

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشدد على وضع لافتات مدون عليها أسعار الأسمدة بجمعيات الإصلاح الزراعي

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة سيدة حامل مصابة بورم بالغدة النخامية

جامعة أسيوط التكنولوجية تحصد المركز الخامس في مسابقة الكاراتيه (صور)

ضبط 3 أطنان لحوم و12 ألف عبوة مشروب طاقة مجهولة المصدر بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد ندوة مستقبل التوظيف ويتفقد معرض مكتبة مصر العامة (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد قنطرة المجذوب الأثرية ويوجه بترميمها

جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة" (صور)

تعليم أسيوط ينظم 15 رحلة طلابية لزيارة المتحف المصرى الكبير

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية