التضامن: إعلان نتيجة قرعة الجمعيات عبر بوابة الحج الموحدة

قال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إنه تم التعاقد مع أفضل الفنادق لحجاج الجمعيات الأهلية مع تقديم أفضل الخدمات مقارنة بالعام الماضي.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة قرعة الجمعيات عبر بوابة الحج الموحدة بعد اعتمادها من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.

مؤتمر إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

جاء ذلك خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة والدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن التضامن الاجتماعى.

ويتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

