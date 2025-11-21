الجمعة 21 نوفمبر 2025
محافظات

ضبط 3 أطنان لحوم و12 ألف عبوة مشروب طاقة مجهولة المصدر بأسيوط

ضبط لحوم مجهولة المصدر
ضبط لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بأسيوط، فيتو
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 3 أطنان من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر، خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمركز ديروط.

تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق، ومواجهة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا لسياسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضبط 3300 كجم من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي قادتها مديرية التموين برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، استهدفت مراجعة التزام المنشآت والمحال التجارية بالقوانين والتعليمات التموينية، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل تداولها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3300 كجم من اللحوم والكفتة والقلوب والكبدة والبرجر مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 120 كجم جبن متنوعة تبين عدم وجود مستندات تثبت مصدرها، كما ضبطت الحملة 12,500 زجاجة من مشروب الطاقة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات رسمية تثبت مصدرها أو سلامة تداولها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بالمراكز والقرى، لحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر، وردع المخالفين، وضمان توافر السلع الأساسية ذات الجودة المناسبة للمواطنين.

ضبط 3 ألاف كيلو لحوم فاسدة و4 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

ودعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة أسيوط 114، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

