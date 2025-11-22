محافظ أسيوط يشدد على وضع لافتات مدون عليها أسعار الأسمدة بجمعيات الإصلاح الزراعي

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية بالمراكز والقرى لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تهاون أو محاباة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي، وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، نفذت لجنة تفتيشية مفاجئة للمرور الميداني على الجمعيات الزراعية والتعاونية بنواحي مركز الفتح، لمتابعة عمليات التصنيف وصرف الأسمدة الكيماوية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات وضوابط الموسم الشتوي 2025/ 2026. وشملت الجولة المهندس صافي حلمي، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة، ومسئولي الزراعة والتعاون بالمركز، ومديري الإدارات التعاونية.

وضع لافتات مدونة بأسعار الأسمدة

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة وضع لافتات مدونة بأسعار الأسمدة الصادرة من وزارة الزراعة، ومنع مخالفتها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع الاتجار بها في السوق السوداء.

تكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي

كما وجه محافظ أسيوط بتكثيف المرور الميداني على باقي الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظة لمتابعة صرف مستلزمات الزراعة من أسمدة وأدوية ومبيدات حشرية، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمزارعين وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق تنمية زراعية حقيقية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر الأرقام 114 و088/2135858 و088/2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.