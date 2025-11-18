الأمن يكشف ملابسات اعتداء شخصين على شاب بالمنيا لإجباره على التنازل عن قضية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعدى شخصين على شقيقه وإصابته بعصا خشبية بمحافظة المنيا.

بالفحص تبين أن مركز شرطة سمالوط غرب تلقى بلاغا من سائق مصاب بجروح وكدمات متفرقة مقيم بدائرة المركز، بتضرره من عامل وعاطل يقيمان بذات الدائرة، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث سبق الحكم على شقيقيهما بالحبس سنة فى ذات القضية محل الخلاف.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 15 الجاري، قام المتهمان بالتعدى على الشاكي لإجباره على التنازل عن القضية حتى يتم إخلاء سبيل شقيقيهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 2 عصا خشبية مستخدمتان فى التعدى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب ذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.