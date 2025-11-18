ضبط تشكيل عصابي يروّج المخدرات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، ضمن خطتها لاستهداف البؤر عالية الخطورة وملاحقة طرق الترويج المستحدثة التي يلجأ إليها الجناة لإخفاء نشاطهم.

ترويج إلكتروني عبر تطبيقات الهواتف

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر جنائي ضمن تشكيل عصابي خطر باستخدام وسيلة مستحدثة لترويج المواد المخدرة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأنشأ العنصر جداول بأسعار وأنواع المواد المخدرة، كما خصّص مجموعات للتواصل مع عملائه لا يسمح بالانضمام إليها إلا من خلال متابعيه، مع اعتماد أسلوب توصيل المخدرات لأماكن يحددها بنفسه للتخفّي ومنع ملاحقة الأجهزة الأمنية.

3 عناصر جنائية على رأس جلب المخدرات

كشفت التحريات أن باقي عناصر التشكيل وعددهم3 عناصر جنائية خطرة يتولون عملية جلب المواد المخدرة وتخزينها وإعادة تدويرها، مستغلين مقرّين بدائرتي قسمي حدائق القبة والخصوص بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

الضبط والتحريز

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين بنطاق المحافظتين، وعُثر بحوزتهم على قرابة65 كيلوجرام مواد مخدرة متنوعة تشمل الهيدرو والشادو والبودر والكوكايين، وأكثر من3 آلاف قرص مخدر، وعدد من الأمبولات المخدرة، بالإضافة إلى أدوات ومعدات وخامات لإعادة التدوير.

كما تم ضبط3 طبنجات، وسيارتين، ودراجة نارية تُستخدم في توصيل المواد المخدرة للعملاء.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي21 مليون جنيه.

إجراءات قانونية وملاحقات مستمرة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، مع استمرار توجيه الحملات النوعية لضبط القائمين على جلب وترويج المواد المخدرة بجميع صورها.

