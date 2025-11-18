الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يروّج المخدرات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة

ضبط تشكيل عصابي خطر
ضبط تشكيل عصابي خطر
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، ضمن خطتها لاستهداف البؤر عالية الخطورة وملاحقة طرق الترويج المستحدثة التي يلجأ إليها الجناة لإخفاء نشاطهم.

 

ترويج إلكتروني عبر تطبيقات الهواتف

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر جنائي ضمن تشكيل عصابي خطر باستخدام وسيلة مستحدثة لترويج المواد المخدرة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأنشأ العنصر جداول بأسعار وأنواع المواد المخدرة، كما خصّص مجموعات للتواصل مع عملائه لا يسمح بالانضمام إليها إلا من خلال متابعيه، مع اعتماد أسلوب توصيل المخدرات لأماكن يحددها بنفسه للتخفّي ومنع ملاحقة الأجهزة الأمنية.

3 عناصر جنائية على رأس جلب المخدرات

كشفت التحريات أن باقي عناصر التشكيل وعددهم3 عناصر جنائية خطرة يتولون عملية جلب المواد المخدرة وتخزينها وإعادة تدويرها، مستغلين مقرّين بدائرتي قسمي حدائق القبة والخصوص بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

الضبط والتحريز

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين بنطاق المحافظتين، وعُثر بحوزتهم على قرابة65 كيلوجرام مواد مخدرة متنوعة تشمل الهيدرو والشادو والبودر والكوكايين، وأكثر من3 آلاف قرص مخدر، وعدد من الأمبولات المخدرة، بالإضافة إلى أدوات ومعدات وخامات لإعادة التدوير.
كما تم ضبط3 طبنجات، وسيارتين، ودراجة نارية تُستخدم في توصيل المواد المخدرة للعملاء.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي21 مليون جنيه.

إجراءات قانونية وملاحقات مستمرة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، مع استمرار توجيه الحملات النوعية لضبط القائمين على جلب وترويج المواد المخدرة بجميع صورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مخدرات تشكيل عصابي خطر قطاع مكافحة المخدرات ترويج مخدرات إلكتروني ا الهيدرو الشادو الكوكايين أقراص مخدرة وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو عرض أجنبي مبلغا ماليا على أحد أفراد الشرطة مقابل ملابسه

حالة الطرق في القاهرة الكبرى، زحام مروري متقطع على الطرق والمحاور الرئيسية

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و133 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط متهم اعتدى على مالك محل بسلاح أبيض بالغربية

الأمن يكشف ملابسات شخص يحمل سلاحًا داخل دار الأوبرا

العثور على جثة شخص داخل شقة بحلوان

تلف محصول زراعي يشعل مشاجرة دامية بالدقهلية

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية