ضبط 87 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بمطروح

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع المهربة ومجهولة المصدر التي تهدد صحة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.

معلومات عن نشاط المتهم في سيوة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة سيوة بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر، من خلال تجميعها وإعادة توزيعها على التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الضبط والتحريز

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، وبحوزته أكثر من 87 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وفق التفاصيل المشار إليها.

إجراءات قانونية ومتابعة مستمرة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار حملات الرقابة التموينية والسلعية لضبط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة.

