الشرطة تعيد رسم الفرحة إلى أسرة فقدت طفلة في سوق ببني سويف

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد الأشخاص لفقد كريمته البالغة من العمر 4 سنوات أثناء تواجدها برفقة والدتها بأحد الأسواق في بني سويف.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بالمقطع (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر).

وبسؤاله أفاد بأنه تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بفقد ابنتهما أثناء تواجدهما بالسوق، وطلبت منه الحضور للبحث عنها، وعقب ذلك تم العثور عليها.

أوضحت الزوجة أنها أغلقت هاتفها خوفًا من زوجها، مما دفعه لنشر الفيديو، مؤكدة أن تصرفها جاء نتيجة خشيتها من تعديه عليها لإهمالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية