الشرطة تعيد رسم الفرحة إلى أسرة فقدت طفلة في سوق ببني سويف

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد الأشخاص لفقد كريمته البالغة من العمر 4 سنوات أثناء تواجدها برفقة والدتها بأحد الأسواق في بني سويف.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بالمقطع (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر).

وبسؤاله أفاد بأنه تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بفقد ابنتهما أثناء تواجدهما بالسوق، وطلبت منه الحضور للبحث عنها، وعقب ذلك تم العثور عليها.

أوضحت الزوجة أنها أغلقت هاتفها خوفًا من زوجها، مما دفعه لنشر الفيديو، مؤكدة أن تصرفها جاء نتيجة خشيتها من تعديه عليها لإهمالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.