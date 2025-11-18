الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مدير مطبعة بحوزته 16 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض في المرج

مطبوع تجارى
مطبوع تجارى
18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضبط الأنشطة غير المرخصة التي تستغل العلامات التجارية دون حق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

معلومات حول نشاط المطبعة المخالِف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة مطبوعات تجارية متنوعة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

الضبط والتحفظ على المطبوعات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 16 ألف مطبوع تجاري مطبوع بدون تفويض من الجهات المختصة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق ربح مادي.

إجراءات قانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأنشطة المخالفة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقوق الملكية الفكرية مطبعة بدون ترخيص مطبوعات تجارية مباحث المصنفات وزارة الداخلية الامن العام المرج

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو عرض أجنبي مبلغا ماليا على أحد أفراد الشرطة مقابل ملابسه

حالة الطرق في القاهرة الكبرى، زحام مروري متقطع على الطرق والمحاور الرئيسية

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و133 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط متهم اعتدى على مالك محل بسلاح أبيض بالغربية

الأمن يكشف ملابسات شخص يحمل سلاحًا داخل دار الأوبرا

العثور على جثة شخص داخل شقة بحلوان

تلف محصول زراعي يشعل مشاجرة دامية بالدقهلية

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

3 أسباب وراء تجميد مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية