ضبط مدير مطبعة بحوزته 16 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض في المرج

18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضبط الأنشطة غير المرخصة التي تستغل العلامات التجارية دون حق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

معلومات حول نشاط المطبعة المخالِف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة مطبوعات تجارية متنوعة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

الضبط والتحفظ على المطبوعات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 16 ألف مطبوع تجاري مطبوع بدون تفويض من الجهات المختصة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق ربح مادي.

إجراءات قانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأنشطة المخالفة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.