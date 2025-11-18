الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شخص استولى على مبلغ مالي حُوِّل إليه بالخطأ ورفض إعادته

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة استيلاء أحد الأشخاص على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه عن طريق الخطأ، ورفضه إعادة المبلغ لمالكه رغم مطالبته بذلك، وهذا في إطار مواجهة الجرائم المالية المستحدثة عبر التطبيقات الإلكترونية.

بلاغ بالتحويل الخاطئ ورفض إعادة المبلغ

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، أفاد خلاله بقيامه عن طريق الخطأ بتحويل مبلغ مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وعند التواصل مع صاحب الحساب رفض رد المبلغ إليه.

تحديد المتهم وضبطه

بالفحص والتحري أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه عُثر على دلائل رقمية تثبت ارتكابه الواقعة.
وبمواجهته أقر بما نُسب إليه، مؤكدًا قيامه بالاستيلاء على المبلغ ورفضه إعادته.

إجراءات قانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، مع استمرار ملاحقة الجرائم المالية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية لضمان حماية حقوق المواطنين.

