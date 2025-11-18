الأمن يكشف ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة بطفلة في المقطم

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي زعم قيام سائق سيارة أجرة بالتحرش بطفلة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

فحص الواقعة وعدم وجود بلاغات

بالفحص والتحري تبين عدم ورود أي بلاغات لجهات الشرطة بشأن الواقعة المزعومة، وعدم صحة ما تضمنه المنشور المتداول.

تحديد ناشر الشائعة وضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر الادعاء، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.

وبمواجهته أقر بحصوله على المنشور من إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وإعادة نشره على صفحته رغم علمه بعدم صحة الواقعة، بهدف زيادة نسب المشاهدات والتفاعل.

إجراءات قانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حياله، في إطار التصدي الحاسم للشائعات التي تثير البلبلة وتؤثر على أمن المجتمع.

