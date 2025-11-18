بعد تداول فيديو، القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية بالبحيرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سيارة بها طمس بأرقام لوحاتها الخلفية أثناء سيرها بالبحيرة.



وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة طالب- مقيم بدائرة القسم "يحمل رخصة قيادة سارية".

وبمواجهته أقر بأن عدم وضوح اللوحات نتيجة العوامل الجوية، وبفحص اللوحات المعدنية تبين صحة ما ذكره قائد السيارة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغييرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

