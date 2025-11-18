الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو، القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية بالبحيرة

مخالفات مرورية، طمس
مخالفات مرورية، طمس أرقام لوحات، البحيرة، فيتو
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سيارة بها طمس بأرقام لوحاتها الخلفية أثناء سيرها بالبحيرة.
 

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله سيارة بها طمس بأرقام لوحاتها الخلفية أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

بمضبوطات 20 طن دقيق مدعم، حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

الداخلية تكشف حقيقة فيديو عرض أجنبي مبلغا ماليا على أحد أفراد الشرطة مقابل ملابسه

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة طالب- مقيم بدائرة القسم "يحمل رخصة قيادة سارية".

 وبمواجهته أقر بأن عدم وضوح اللوحات نتيجة العوامل الجوية، وبفحص اللوحات المعدنية تبين صحة ما ذكره قائد السيارة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغييرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية طمس أرقام لوحات البحيرة دمنهور ضبط سيارات حركة المرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

بمضبوطات 20 طن دقيق مدعم، حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

الداخلية تكشف حقيقة فيديو عرض أجنبي مبلغا ماليا على أحد أفراد الشرطة مقابل ملابسه

حالة الطرق في القاهرة الكبرى، زحام مروري متقطع على الطرق والمحاور الرئيسية

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و133 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط متهم اعتدى على مالك محل بسلاح أبيض بالغربية

الأمن يكشف ملابسات شخص يحمل سلاحًا داخل دار الأوبرا

العثور على جثة شخص داخل شقة بحلوان

تلف محصول زراعي يشعل مشاجرة دامية بالدقهلية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

3 أسباب وراء تجميد مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية