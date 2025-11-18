الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حوادث

بمضبوطات 20 طن دقيق مدعم، حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

دقيق
دقيق
تواصل وزارة الداخلية حملاتها الهادفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار بما يحقق أرباحًا غير مشروعة.

ضبط مخالفات المخابز خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، شملت ضبط مايزيد عن 20 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم تم حجبهم عن التداول لتحقيق مكاسب غير قانونية.

إجراءات قانونية ومتابعة مستمرة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

