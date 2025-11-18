استقرار الحالة الصحية لقاضٍ أصيب بهبوط خلال جلسة نظر القضايا أمس بالفيوم

18 حجم الخط

أكد مصدر طبي بـ مستشفى التأمين الصحي بالفيوم أن الحالة الصحية لرئيس الدائرة الأولى مدني بـ مجمع محاكم الفيوم، المستشار محمد يحيى، قد استقرت تمامًا، مشيرًا إلى أنه غادر المستشفى متوجهًا إلى منزله بعد خضوعه للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.

وكان المستشار تعرض لهبوط مفاجئ خلال انعقاد الجلسة أمس الاثنين، ما استدعى نقله لتلقي الرعاية اللازمة.

رئيس المحكمة يتولي نظر القضايا

وكان رئيس الدائرة الأولي مدني بمجمع محاكم الفيوم، قد تعرض الي هبوط مفاجئ أثناء انعقاد جلسة الدائرة انظر القضايا، وتوقف العمل مؤقتا، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل على الفور إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية، ورأس الجلسة المستشار إيهاب همت رئيس المحكمة لنظر القضايا واستكمال الجدول دون تأجيل، حرصا على مصالح المواطنين، وانتظام سير العمل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس محكمة الفيوم إدارة جلسات الدائرة الأولى مدني بشكل مباشر بدلًا من رئيس الدائرة أثناء الانعقاد، وهو ما لقي تقديرًا من الحضور داخل المحكمة لما عكسه من سرعة في التعامل مع الموقف والتزام تام باستمرارية العمل القضائي

