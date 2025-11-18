توفير الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا بلقاءات خدمة المواطنين في الفيوم

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير علاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وإجراء بعض التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

علاج على نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بفحص حالة مواطن يعانى من أمراض سرطانية ويحتاج علاج مناعى، والتنسيق مع رئيس فرع التأمين الصحى بالفيوم، لإمكانية توفير العلاج اللازم له على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إنهاء الإجراءات اللازمة لآخر يحتاج لعمل فحوصات وأشعات بمستشفى الرمد، وفحص جهاز السمع الخاص بطالبة واتخاذ اللازم لصيانته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية الأولي بالرعاية

كما وجه محافظ، مسئولى التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات اللازمة لعدد من الشباب حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي المنطقة المجاورة لموقف دمو، يتضررون من فتح بوابات الموقف، موجهًا رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمعاينة الموقع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، على أطراف المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.