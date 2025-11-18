الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التضامن تجري 19 عملية قلب وقسطرة مجانا لغير القادرين بالفيوم

جراحات القلب، فيتو
جراحات القلب، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، أنها أجرت 19 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا،  لمرضى القلب غير القادرين بالمحافظة، بالتعاون مع إحدي الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الخدمات الطبية.

فريق عمل واحد 

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم،   أن المديرية ومنظمات المجتمع المدني في الفيوم تعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة غير القادرين في القرى  .

دعم مرضي القلب غير القادرين

ولفتت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، الي أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الوزارة  منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين،  من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، ورام إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أطفال مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأيتام بالفيوم

وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة 23 طفلًا بدار رعاية بالفيوم

واكدت أن مديرية التضامن الاجتماعي تقدم الدعم الاداري اللازم لمؤسسات المجتمع المدني لدفع جهود التنمية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بالقرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم الخدمات الطبية الجمعيات الأهلية جراحات القلب المفتوح مؤسسات المجتمع المدني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

علاج الصمامات بدون تدخل جراحي محاضرات بالمؤتمر السابع للقلب بالفيوم

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الصحة تزود مستشفى الفيوم العام بأجهزة تشخيصية حديثة لأمراض القلب والمخ

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

المسلماني قصة واللا مناظر؟!.. رئيس الوطنية للإعلام ينشغل عن الملفات الرئيسية بـ”التصريحات الوردية”.. تجاهل أزمة “أصحاب المعاشات” حتى تدخل الرئيس.. الترددات الضعيفة مستمرة.. وأربك إذاعة القرآن الكريم

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

الأكثر قراءة

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

حر في القاهرة والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السيسي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 (بث مباشر)

رئيس الوزراء يصدر 17 قرارا مهما اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

وفاة والدة وزير التموين، والعزاء بمسجد المشير طنطاوي الأحد

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

67.04 جنيه سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

أدعية العواصف والأنواء والطقس السيئ

دعاء الصباح، أفضل ما يتعوذ به المسلم في بداية يومه

المزيد
الجريدة الرسمية