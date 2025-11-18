التضامن تجري 19 عملية قلب وقسطرة مجانا لغير القادرين بالفيوم

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، أنها أجرت 19 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا، لمرضى القلب غير القادرين بالمحافظة، بالتعاون مع إحدي الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الخدمات الطبية.

فريق عمل واحد

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أن المديرية ومنظمات المجتمع المدني في الفيوم تعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة غير القادرين في القرى .

دعم مرضي القلب غير القادرين

ولفتت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، الي أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الوزارة منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، ورام إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

واكدت أن مديرية التضامن الاجتماعي تقدم الدعم الاداري اللازم لمؤسسات المجتمع المدني لدفع جهود التنمية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بالقرى.

