وزيرة التضامن تختتم جولتها في الفيوم بزيارة دار أبو بكر الصديق للمسنين بالحادقة

18 حجم الخط

اختتمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولتها بمحافظة الفيوم بزيارة دار أبو بكر الصديق للمسنين بالحادقة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على لقاء النزلاء المتواجدين في الدار للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بتلبية كافة احتياجات النزلاء المتواجدين في الدار، والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.