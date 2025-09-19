علاج الصمامات بدون تدخل جراحي محاضرات بالمؤتمر السابع للقلب بالفيوم

شهد اليوم الأخير لمؤتمر القلب السابع بالفيوم عدة محاضرات علمية حول الجديد فى علاج أمراض القلب والقسطرة العلاجية والتشخيصية، ويستهدف المؤتمر تنمية مهارات الأطباء العاملين في مستشفيات الفيوم الحكومية.

علاج صمامات القلب

وقال الدكتور عادل فتحى استشارى القلب، إن المؤتمر ناقش فى جلساته، اليوم الجمعة، أحدث التقينات العالمية فى علاج مشاكل صمامات القلب بدون تدخل جراحى، واستهدف المؤتمر 200 من أطباء القلب والباطنة بمحافظة الفيوم، من العاملين بالتامين الصحى ومديرية الصحة والمستشفيات الجامعية والمركزية، كما شهد المؤتمر تدريب عملى عن طريق أشعة الإيكو والمقطعية والصبغة على شرايين القلب وما يعرف عن طريق التشخيص غير التداخلى.

أمراض الضغط مع الحمل

فيما قال الدكتور أحمد نجيب مدير وحدة قسطرة القلب بمستشفى طامية المركزي، إن جلسات المؤتمر شهدت مناقشات حول أمراض الضغط مع الحمل والضغط مع عدم انتظام ضربات القلب، وتغيير الصمام الأورطى، وعلاج العيوب الخلقية للقلب عن القسطرة بعيدا عن التدخل الجراحي، كما تم مناقشة مشاكل اضطراب القلب الكهربائى، والأزمات المفاجئة لصغار السن والكبار، وتوسيع الصمام الميترالى بالبالون، ودراسة كهروفسيلوجية لكهرباء القلب، وإجراء كى البؤر الكهربائية الزائدة بالقلب وغلق ثقب بين الأذينين بالقسطرة، كما تم مناقشة أحدث التوصيات الجديدة للجمعية الأوروبية للقلب ومن بينها زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة.

وأشار الدكتور أحمد رمضان منسق عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من أساتذة القلب فى مصر من جامعات "عين شمس - بنى سويف - القاهرة - الفيوم - الأكاديمية العسكرية - معهد القلب".

