الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصحة تزود مستشفى الفيوم العام بأجهزة تشخيصية حديثة لأمراض القلب والمخ

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفي الفيوم العام، فيتو

 قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم: إن الوزارة زودت مستشفى الفيوم العام، بجهاز أشعة مقطعية بالصبغة على شرايين القلب، وهو الأول من نوعه فى الفيوم، لخدمة مرضي القلب بالمحافظة، والجهاز الجديد هو استكمال لوحدة فحوصات القلب، ويستخدم لفحص وتشخيص أمراض الشرايين التاجية  والعيوب الخلقية للقلب.

عيادة اضطراب كهرباء المخ

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنها افتتحت أيضا عيادة اضطراب كهرباء المخ (Epilepsy Clinic)، لأول مرة في المستشفى العام، وستكون متاحة للمرضى يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما وفرت الوزارة جهاز رسم المخ بالفيديو (EEG Video Monitoring)، وهو الأول من نوعه بمحافظة الفيوم ايضا، ويُمثل نقلة نوعية فى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى اضطرابات كهرباء المخ، من خلال تحسين التشخيص ووضع خطط علاجية دقيقة.

مصدر يكشف أسباب ندب مدير صحة الفيوم إلى الوزارة

صحة الفيوم تتحفظ على مخزن دواء غير مرخص

 ولفتت إلى أن  وزارة الصحة حريصة على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاربعاء من كل اسبوع الارتقاء بالخدمات الخدمات الطبية المقدمة الشرايين التاجية العيوب الخلقية المستشفي العام بمحافظة الفيوم جهاز أشعة مقطعية مستشفي الفيوم العام وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads