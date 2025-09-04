الصحة تزود مستشفى الفيوم العام بأجهزة تشخيصية حديثة لأمراض القلب والمخ

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم: إن الوزارة زودت مستشفى الفيوم العام، بجهاز أشعة مقطعية بالصبغة على شرايين القلب، وهو الأول من نوعه فى الفيوم، لخدمة مرضي القلب بالمحافظة، والجهاز الجديد هو استكمال لوحدة فحوصات القلب، ويستخدم لفحص وتشخيص أمراض الشرايين التاجية والعيوب الخلقية للقلب.

عيادة اضطراب كهرباء المخ

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنها افتتحت أيضا عيادة اضطراب كهرباء المخ (Epilepsy Clinic)، لأول مرة في المستشفى العام، وستكون متاحة للمرضى يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما وفرت الوزارة جهاز رسم المخ بالفيديو (EEG Video Monitoring)، وهو الأول من نوعه بمحافظة الفيوم ايضا، ويُمثل نقلة نوعية فى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى اضطرابات كهرباء المخ، من خلال تحسين التشخيص ووضع خطط علاجية دقيقة.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة حريصة على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.