أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الأدعية التي تُقال لفك الكرب والهموم وقضاء الحوائج، مؤكدًا أن أفضل ما يبدأ به المسلم في هذه الحالة هو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أدعية مأثورة للتفريج وقضاء الحوائج

وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أوضح الشيخ كمال أن من الأدعية المأثورة أن يقول المسلم:

«اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا... اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تقضي حاجتي، يا حليم يا كريم فرج عني ما أنا فيه».

الاستغفار.. مفتاح الفرج

واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي ﷺ: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب»، موضحًا أن الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي من أعظم أسباب تفريج الكربات.

الدعاء مع حضور القلب

وأكد الشيخ محمد كمال أن الدعاء مع حضور القلب واليقين بالإجابة، والتوكل على الله حق التوكل، يفتح أبواب الفرج ويجلب الخير والبركة، مشددًا على أن الصلاة على النبي ﷺ سبب لرفع البلاء وتيسير الأمور.

