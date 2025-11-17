وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أطفال مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأيتام بالفيوم

18 حجم الخط

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة الأطفال بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأيتام بالحادقة، وذلك لإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخري بما بما يحقق المصلحة الفضلى للأبناء، خاصة أنهم معلومي النسب.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمحافظة الفيوم، حيث تفقدت والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،

أروقة المؤسسة للوقوف على الخدمات المقدمة للأبناء والفتيات بالمؤسسة.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بدراسة أوضاع الجمعية المسند لها المشروع سواء المالية أو الإدارية، وجدوى الإسناد لها، مشيرة إلى ضرورة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للأبناء بما يحقق الحياة الكريمة لهم.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

