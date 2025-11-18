محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق البساتين بشبين الكوم استعدادًا لموسم الشتاء

18 حجم الخط

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين "كوبرى الميتين" بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لتطوير الأنفاق ورفع كفاءة شبكات الطرق استعدادًا لموسم الشتاء، ولمنع تجمعات مياه الأمطار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت جولة المحافظ متابعة أعمال تغيير شبكة الصرف داخل النفق، بالإضافة إلى تركيب وحدة رفع جديدة لضمان التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار. كما سيتم تركيب إنارة حديثة وتنفيذ أعمال تطوير وتجميل للمنطقة المحيطة بالنفق بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات العامة.

ووجّه المحافظ رئيس حي غرب بضرورة متابعة الأعمال ميدانيًا، والعمل بالتوازي في تنفيذ الإنارة والتجميل واستبدال شبكات الصرف، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن نظرًا لأهمية المنطقة وحيويتها.

وشدد على تذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية واستخدام الطرق البديلة لتخفيف الضغط المروري.

رفع كفاءة البنية التحتية

وأكد اللواء أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق رؤية مدروسة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن المنوفي.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته اليوم بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات صلاح سالم ومجزر العرب بالباجور، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مبنى التأمين الصحي ومجمع الخدمات بسنتريس.

كما تشمل الجولة تفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي، والتشغيل التجريبي لمحطتي رفع ومعالجة الصرف الصحي بقورص وشطانوف، فضلًا عن متابعة أعمال التشطيبات بباكيات السوق الحضاري والوحدة الصحية ومجمع الخدمات بدروة.



