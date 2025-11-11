كانت على خلق، شقيقة المتهم بقتل زوجته ورضيعها بالمنوفية ترد على ادعاءات الشك بسلوكها

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنوفية موجة جديدة من الحزن والألم، عقب واقعة مقتل زوجة شابة تدعى “آية. ن” وطفلها الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر، على يد زوجها داخل منزلهما بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، في جريمة هزّت الرأي العام.

منشور شقيقة المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلها بالمنوفية

وفي تطور جديد، نشرت شقيقة المتهم منشورًا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أعلنت فيه براءة المجني عليها من كل الاتهامات التي تداولها شقيقها المتهم بعد ارتكاب الجريمة.

وجاء في منشورها: “اللهم أجرنا في مصيبتنا وأبدلنا خيرًا منها، نشهد الله أن المرحومة آية العناني بريئة من كل ما ذكر عنها، وأنها كانت أختًا لنا وابنة لأمي وأبي وزوجة وحبيبة لأخي، نشهد لها بحسن الخلق وأنها من أسرة كريمة، ومصيبتنا فيها هي وابننا محمد عبد العظيم.

وأضافت في المنشور: ما حدث لها وما نشره أخي هو انتكاسة مرضية عافانا الله وإياكم، ولا أراه الله في عزيز لديكم، هذا المنشور ليس للدفاع عن أخي، فإن أمره إلى الله، ولكن تبرئة لزوجته مما نُشر عنها، ونسأل الله أن يسكنها فسيح جناته ويلهمنا الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تفاصيل الواقعة



وكان اللواء مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يُفيد بقيام المدعو محمد ع. بارتكاب جريمة قتل بحق زوجته آية ن.، 21 عامًا، وطفلهما الرضيع محمد، داخل منزلهما بالقرية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم، بينما جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى التعليمي لتوقيع الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.