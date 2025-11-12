بسبب الخلافات الأسرية، زوج ينهي حياة زوجته خنقا بالمنوفية

18 حجم الخط

لقيت سيدة مصرعها خنقا علي يد زوجها بقرية كفر السنابسة التابعة لمدينة منوف بمحافظة المنوفية، بسبب الخلافات الزوجية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بتقدم بلاغ من أهالي القرية يفيد بوفاة "سامية.س" على يد زوجها بقرية كفر السنابسة التابعة لدائرة المركز.

وتم نقل جثمان السيدة لمستشفى منوف العام ومن ثم نقلها لمستشفى شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

