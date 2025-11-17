سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

18 حجم الخط

تتواصل الحملات الانتخابية في محافظة المنوفية داخل الدوائر الست المقررة ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث يكثّف المرشحون جهود الدعاية واللقاءات الجماهيرية قبل انطلاق فترة الصمت الانتخابي المقرر بدءها بعد ثلاثة أيام، وتحديدًا في 20 نوفمبر الجاري.

وتعد محافظة المنوفية من المحافظات التي تجرى بها الانتخابات في المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر، وتشهد تنافسًا محتدمًا بين 125 مرشحًا على مقاعد البرلمان عبر الدوائر الست.

الدائرة الأولى – شبين الكوم

تشهد الدائرة الأولى منافسة قوية بين 29 مرشحًا، ويبرز منهم:

محمد معتز أحمد حجازي – الشهير بـ معتز حجازي – حزب مستقبل وطن – رمز القلم.

شريف أحمد محمد الغرابلي – مستقل – رمز الأسد.

أمّام أحمد صبري الجندي – الشهير بـ أمّام الجندي – مستقل – رمز السفينة.

السيد إبراهيم عبد الرحمن السرساوي – الشهير بـ السيد السرساوي – مستقل – رمز اللؤلؤة.

الدائرة الثانية – مركز قويسنا

يتنافس في هذه الدائرة 20 مرشحًا، ومن أبرزهم:

عصمة عبد الفتاح زايد – مستقل.

رامي عاطف زكي بسيوني نصر – الشهير بـ رامي نصر – حزب حماة الوطن – رمز التاج.

الدائرة الثالثة – تلا والشهداء

تضم هذه الدائرة 26 مرشحًا، وتبرز فيها أسماء وازنة، أبرزها:

إبراهيم يحيى محمد خليف – الشهير بـ إبراهيم خليف – مستقل.

عماد عبد السلام إبراهيم الغراب – الشهير بـ عماد الغراب – حزب حماة الوطن – رمز التاج.

الدائرة الرابعة – مركز أشمون

تشهد الدائرة الرابعة تنافس 19 مرشحًا، ومن بينهم:

صابر أحمد عبد القوي يوسف – الشهير بـ صابر عبد القوي – حزب مستقبل وطن – رمز القلم.

محمد فايز إبراهيم بركات – الشهير بـ محمد بركات – حزب الجبهة الوطنية – رمز السيارة.

حاتم مجلع متوشلح – الشهير بـ حاتم مجلع – مستقل – رمز التمساح.

النائب السابق محمود محيي الدين حسن عوض – الشهير بـ العميد محمود محيي الدين – مستقل – رمز بندقية الصيد.

الدائرة الخامسة – مركز الباجور

تعد من أصغر الدوائر من حيث عدد المرشحين، إذ تضم 9 مرشحين فقط، ومن أبرزهم:

عادل زكي أمين طه الصعيدي – الشهير بـ العميد عادل الصعيدي – حزب مصر الحديثة – رمز الأسد.

محمد فايز عبد السلام عبد السلام – الشهير بـ محمد فايز – حزب حماية الوطن.

معتز زينهم توفيق عبد العزيز – الشهير بـ معتز زينهم أبو حسن – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – رمز القطار.

أحمد صبحي عباس السبكي – الشهير بـ الدكتور أحمد السبكي – مستقل – رمز الكف.

الدائرة السادسة – السادات ومنوف وسرس الليان

تضم الدائرة الأخيرة 22 مرشحًا، ويتنافس بها عدد من الشخصيات البارزة، منهم:

النائب السابق أيمن عبد الهادي سليمان معاذ – الشهير بـ أيمن معاذ – مستقل – رمز الجرس.

محمد صبحي عبد القوي الخولي – الشهير بـ محمد صبحي – حزب الجبهة الوطنية – رمز السيارة.

سليمان فوزي محمود خليل – الشهير بـ سليمان خليل – حزب مستقبل وطن – رمز القلم.

النائب السابق أحمد أبو زيد محمد أبو زيد – الشهير بـ أحمد أبو زيد – حزب الإصلاح والتنمية – رمز الهرم.



متابعة جماهيرية وترقب واسع للنتائج

وتشهد محافظة المنوفية خلال الأيام الجارية حالة من الحراك الشعبي الواضح، حيث تتزايد الفعاليات الميدانية والتجمعات الجماهيرية للمرشحين في مختلف المراكز والقرى، وسط اهتمام كبير من المواطنين الذين يتابعون ما يطرحه كل مرشح من برامج انتخابية ورؤى مستقبلية تخص ملفات الخدمات والتنمية والبنية التحتية.

كما تسود حالة من الترقب مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي، استعدادًا لانطلاق التصويت في 24 و25 نوفمبر، وسط توقعات بمنافسة قوية ونتائج قد تحمل مفاجآت داخل بعض الدوائر، خاصة تلك التي تشهد وجود مرشحين أصحاب شعبية واسعة أو نواب سابقين يبحثون عن العودة للمشهد البرلماني.

وتؤكد المؤشرات الأولية أن دوائر المنوفية ستكون من بين الأكثر متابعة خلال المرحلة الثانية للانتخابات، نظرًا للتنافسية الكبيرة وعدد المرشحين وتنوع انتماءاتهم الحزبية والمستقلة.

