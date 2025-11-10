الإثنين 10 نوفمبر 2025
مصرع وإصابة شخصين في حريق مصنع للأحبار بالمنوفية

حريق مصنع الاحبار
حريق مصنع الاحبار فى المنوفية
أكد مصدر طبى بمديرية الصحة فى محافظة المنوفية، وفاة شخص وإصابة آخر حتى الآن بحريق مصنع الأحبار بالسادات، وتم نقلهما لمستشفى السادات المركزى.

 

محافظ المنوفية يغير خط سير جولته ويتوجه للسادات لمتابعة إخماد حريق مصنع أحبار

وعدل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خط سير جولته بمركز أشمون، وقرر التوجه لمركز السادات لمتابعة أعمال إخماد الحريق الذى نشب بمصنع أحبار.

 

حريق بمصنع أحبار فى المنوفية

وكان حريق نشب  في مصنع أحبار بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق في مصنع أحبار صباغة بالمنطقة الصناعية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية للسيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

