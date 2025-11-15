كوبري الباجور العلوي، أزمة مستمرة للعام الثاني بسبب أعمال الصيانة (صور)

18 حجم الخط

ما زال كوبري الباجور العلوي بمحافظة المنوفية يشكل أزمة يومية لأهالي المدينة وقاصديها من قرى المركز والمراكز المجاورة، بعد استمرار غلقه الجزئي للعام الثاني على التوالي نتيجة أعمال الصيانة التي لم تكتمل حتى الآن.

كامل الوزير يوجه ببداية أعمال صيانة كوبري الباجور

وكان قرار الغلق قد بدأ عقب زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمدينة الباجور قبل أكثر من عامين، حيث تفقد خلالها حالة الكوبري بعد شكاوى الأهالي من تساقط أجزاء من جسمه ووجود ثقبين بطلعة شبين الكوم، وعلى الفور وجّه الوزير ببدء أعمال الصيانة.

وبعد أسابيع، انطلقت أعمال الإصلاح في الجزء الذي ظهرت به التشققات، واستمرت لأكثر من عام كامل، قبل أن تنتقل الأعمال إلى الجانب الآخر من الكوبري، وجرى تحويل الحركة المرورية إلى طريق بديل غير ممهد بالشكل الكافي، يُعرف بطريق المشروع أو مصرف أم خليفة، ما زاد من معاناة المواطنين.

أحمد سامي، أحد أهالي الباجور، أكد أن أعمال الصيانة طالت بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة الأعباء المادية على الأهالي، خاصة من يضطرون لاستخدام التوكتوك للوصول إلى الموقف، بتكلفة قد تصل إلى 50 جنيهًا يوميًّا ذهابًا وإيابًا.

وطالب سامي بسرعة إنهاء الأعمال وإعادة موقف السيارات إلى مكانه أسفل الكوبري لتخفيف الضغط عن المواطنين.

موعد انتهاء صيانة كوبري الباجور

من جانبه، أوضح فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، في تصريحات لـ فيتو أن الكوبري يتبع هيئة الطرق والكباري، وهي الجهة المسؤولة عن أعمال الصيانة الجارية، بينما يقتصر دور مجلس المدينة على الإشراف والمتابعة فقط.

وأضاف أنه تم مخاطبة الهيئة للإسراع في وتيرة العمل وإعادة فتح جميع الطلعات والنزلات أمام المواطنين في أقرب وقت.

واختتم شلبي تصريحاته مؤكدًا أن أعمال الصيانة ستنتهي قبل نهاية العام الجاري.

