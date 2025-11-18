الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم دراجة نارية بالمنوفية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخران في حادث تصادم أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام مدخل قرية كفر قرشوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا المركزي.

 

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بدائرة المركز، وجاري تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

 

وأفاد مصدر مسؤول باستقبال مستشفى تلا المركزي لجثمان شاب يُدعى "محمد.ح.ا.ع" 22 عامًا مقيم بقرية كفر محمد بمركز تلا بالمنوفية، واثنين مصابين من قرية كفر العرب، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهما.

الجريدة الرسمية