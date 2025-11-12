الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظ المنوفية يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بنطاق المنوفية
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة التعديات الواقعة على مجرى فرع رشيد بنطاق المحافظة ضمن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت ذلك المشروع، ويستهدف الحفاظ على المجرى المائي ومنع أي أشكال للتعدي أو الردم أو البناء المخالف على حرم النهر وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على نهر النيل واستعادة كفاءته المائية.

 

 

ازالة التعديات على النيل


حيث تابع محافظ المنوفية أعمال إزالة كافة التعديات المنفذة على مدار يومين متتاليين والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حقوقها في أملاكها العامة.


وأكد محافظ المنوفية أن حملات الإزالة مستمرة بكل حزم على امتداد فرع رشيد لإعادة الانضباط وحماية مجرى النهر من أي تعديات جديدة، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وأن أي تعدٍ عليه يُعد إضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

