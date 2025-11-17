مؤتمر قسم أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس يطلق أول مدرسة للموجات الصوتية التداخلية

18 حجم الخط

اختُتٍمت فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، يوم الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وعلي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، و ناجية علي فهمي رئيس القسم ورئيس المؤتمر.

سبق المؤتمر إقامة عدد من الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر بمركز التدريب والتطوير بمستشفى عين شمس الجامعي بمشاركة واسعة من أساتذة الجامعات المصرية، وأطباء الزمالة والدراسات العليا، وأطباء الجيش والشرطة والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي.

كذلك إطلاق أول مدرسة للموجات الصوتية التداخلية، إلى جانب تنظيم أربع ورش عمل متخصصة تناولت: التصلب المتعدد، والصرع ورسم المخ، والحركات اللاإرادية، والتأهيل العصبي.

وجاءت ورش العمل لتغطي أهم المستجدات في مجال طب الأعصاب، ومن أبرزها:



الموجات الصوتية التداخلية: تدريب الأطباء على تقييم الأوعية الدموية الدماغية وتصوير الأعصاب الطرفية واستخدامها في توجيه الحقن العلاجية.



اضطرابات كهربية المخ ورسم المخ: تطوير مهارات قراءة التخطيط الكهربائي للدماغ وتفسير نتائجه.

التصلب المتعدد: استعراض أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج وفق الإرشادات العالمية.



التعديل الوظيفي وإعادة التأهيل: تدريب عملي على تقنيات التحفيز العصبي لتحسين الحركة والكلام بعد السكتات الدماغية.

واختُيم المؤتمر بجلسات علمية قَدم خلالها أساتذة القسم أحدث التطورات في العلوم العصبية ووسائل التشخيص والعلاج، بما يسهم في دعم تبادل الخبرات والنهوض بجودة الرعاية الصحية في مصر.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز التعليم الطبي المستمر وتحديث مهارات الأطباء، من خلال تقديم محتوى علمي متطور وتدريب عملي مكثف، تم اتاحة تسجيل علمى لشباب الأطباء من جميع المستشفيات المصرية لاتاحة الفرصة لأكبر عدد لتلقى العلوم العصبية.

كما شهد حضورًا لكلٍ من هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و محمد عبد الرحمن رئيس الجمعية المصرية للأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي.



وشارك في تنظيم المؤتمر كلٌّ من أيمن ناصف، أحمد بسيوني، ومحمد فؤاد، أساتذة المخ والأعصاب بطب عين شمس إلى جانب نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في مجال طب الأعصاب.

