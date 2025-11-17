معهد بحوث الإلكترونيات يبحث التعاون مع منظمة ISO لدعم البنية التكنولوجية

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، الدكتور المهندس خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، والوفد المرافق له، وذلك بهدف مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات التقييس ودعم البنية التكنولوجية الوطنية.

ويأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تعزيز التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية والهيئات الوطنية المعنية بوضع المعايير القياسية، بما يدعم قدرات الدولة في مجالات الجودة والتقييس وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت الدكتورة شيرين محرم أن تعزيز التعاون بين المعهد والهيئة يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن الزيارة تضمنت جولة موسعة داخل معامل معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له، حيث استعرضت الإمكانات البحثية المتقدمة للمعهد، ونظم القياس والاختبار، والبنية التحتية الداعمة للمشروعات القومية.

وتناول الجانبان خلال الزيارة عددًا من محاور التعاون المستقبلية، شملت إعداد برامج تدريبية مشتركة للعاملين في مجالات القياس والاختبار وفقًا لأحدث الممارسات الدولية، والتعاون في وضع أطر قياسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء داخل السوق المصرية، ودعم المشروعات القومية المرتبطة بتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز تنافسيتها.

واتفق الطرفان على إعداد خريطة تنفيذية للمرحلة المقبلة تتضمن مشروعات محددة تعزز مسارات التعاون المشترك، مع الاستمرار في عقد لقاءات دورية لمتابعة التقدم المحقق، والإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون شامل بين معهد بحوث الإلكترونيات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في المجالات البحثية والاختبارية والتقييس وبرامج التدريب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور المهندس خالد حسن صوفي عن تقديره للدور الاستراتيجي الذي يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات في دعم البنية التكنولوجية الوطنية، مشيرًا إلى أن التكامل بين منظومة المواصفات الدولية ومخرجات البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الصناعات المصرية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. كما أكد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع الجهات البحثية المتخصصة بهدف تطبيق أحدث المعايير الدولية في القطاعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية.

وخلال اللقاء، قدّمت رئيس المعهد التهنئة للدكتور خالد صوفي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947، مشيرة إلى أنه إنجاز يدعم ملف المواصفات والجودة ويعزز الحضور المصري على الساحة الدولية.

