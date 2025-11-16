الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع وفد الجامعات الكندية وأنجليا راسكن البريطانية تعزيز التعاون

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من مجمّع الجامعات الكندية بالعاصمة  الجديدة وجامعة أنجليا راسكن البريطانية، وذلك فى إطار دعم روابط التعليم الأكاديمي والبحث بين الجانبين.

وحضر اللقاء  الدكتور مارك نوريش، نائب رئيس جامعة أنجليا راسكن للعلاقات الدولية والشراكات، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء مجمّع الجامعات، والدكتورة هادية حمدي نائب رئيس مجمع الجامعات الكندية في مصر، الدكتور كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي بجامعة عين شمس.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في برامج الدراسات العليا بالشراكة مع جامعة أنجليا راسكن البريطانية ومجمع الجامعات الكندية في مصر.

كذلك بحث آفاق التعاون الدولي ومناقشة الخطة الاستراتيجية والبحثية لجامعة عين شمس، بما يعزز فرص تبادل الخبرات، ودعم البرامج الأكاديمية المشتركة، وتطوير الشراكات في مجالات التعليم والبحث العلمي.

جامعة عين شمس البحث العلمي التعليم والبحث العلمى الجامعات الكندية الجامعات الكندية في مصر برامج الدراسات العليا

