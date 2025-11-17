مصر تنظم المؤتمر السنوي للشراكة بين الأكاديميات العلمية 8 ديسمبر

18 حجم الخط

تستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل، تحت عنوان: "الربط بين العلم والسياسة والمجتمع في عصر التحول".

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن استضافة مصر لهذا الحدث العلمي الدولي الكبير تأتي تأكيدًا على الدور الريادي لمصر في دعم التعاون العلمي الدولي وتعزيز الدبلوماسية العلمية، ويجسد رؤية القيادة السياسية نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للبحث العلمي والابتكار في العالم العربي وأفريقيا، مشيرًا إلى أن اختيار مصر بالإجماع من قبل مجلس إدارة الشراكة بين الأكاديميات لاستضافة هذه الفعاليات، يعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في القدرات البحثية والعلمية المصرية.

وأوضح الوزير أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية، والثانية في إفريقيا بعد جنوب أفريقيا، الجمعية العمومية للشراكة بين الأكاديميات، والتي تضم 150 أكاديمية وطنية وإقليمية وعالمية في مجالات العلوم والطب والهندسة من جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى مسيرة مصر في دعم قضايا التنمية المستدامة من خلال العلم والمعرفة، حيث سيسمح باستضافة مصر لأعضاء الأكاديميات العلمية من مختلف دول العالم، فضلًا عن انضمام مصر إلى اللجنة الاستشارية للشراكة بين الأكاديميات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن استضافة مصر لهذه الفعاليات تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها دعم التعاون الدولي، وتمكين الباحثين، وبناء شراكات فعالة مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، حيث تمثل فرصة مهمة لإبراز الريادة المصرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودورها المتنامي في صياغة السياسات العلمية على المستويات الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية تقدمت في أغسطس 2024 بملف متكامل لاستضافة الجمعية العمومية للشراكة بين الأكاديميات، وقد نافست مصر 5 دول أخرى على حق الاستضافة، قبل أن يتم اعتماد اختيارها رسميًا خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج مساعدة المخترعين، الذي عقد في أكاديمية العلوم الماليزية بكوالالمبور في أكتوبر 2024، ومن المتوقع مشاركة 103 أكاديمية في الاجتماع.

وأضافت الدكتورة جينا الفقي أن المؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات الذي يصاحب عقد الجمعية العامة، يضم أكثر من 50 متحدثًا دوليًا، و120 منظمة دولية، و17 جلسة نقاشية تتناول موضوعات رئيسية مُلحة من بينها تغير المناخ، والصحة العامة، والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر سيسهم في صياغة رؤى علمية جديدة، تعزز دور الأكاديميات في دعم السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت الدكتورة جينا الفقي إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الدولية المتزامنة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في المشهد العلمي الدولي، وإبراز دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية في تفعيل التعاون بين الأكاديميات الوطنية والإقليمية والعالمية، لافتة إلى أن عضوية الأكاديمية المصرية في اللجنة الاستشارية للشراكة بين الأكاديميات، ستمكنها من الإسهام في صياغة أوراق السياسات الدولية، وتوجيه المشروعات البحثية المستقبلية، بما يخدم أولويات التنمية في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش فعاليات المؤتمر، تستضيف مصر المعرض الدولي لتسويق البحث العلمي 2025 بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "تسويق العقول: كيف يقود البحث العلمي النمو الاقتصادي"، بمشاركة أكثر من 35 جناحًا تمثيليًا من 75 دولة، وحضور 800 مشارك و45 متحدثًا وخبيرًا دوليًا، ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات مبتكرة تعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.